Ieri mattina verso le 11, i Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso di un servizio di controllo nel centro urbano, hanno fermato un venditore ambulante trovato in possesso di 36 capi di abbigliamento di vari marchi, risultati non originali. Il 42enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per commercio di prodotti falsi.



