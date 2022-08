C’era tempo fino al 22 luglio per iscriversi al bando internazionale “MIRC 2022 | GUASTALLA”, destinato a studenti e neolaureati in Architettura, Design, Ingegneria, Paesaggio e Urbanistica, indetto il 22 aprile scorso dal Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano e dal Comune di Guastalla, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, dell’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana, di UNESCO MAB Po Grande e dell’Unione Bassa Reggiana.

Numerose sono state le iscrizioni da parte di studenti provenienti da 5 continenti e di 26 diverse nazionalità: oltre all’Italia, Albania, Austria, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Egitto, Filippine, Francia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Kosovo, Libano, Messico, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Venezuela, Vietnam.

Si sono presentati sia singolarmente, sia in gruppo, come consentito dal bando stesso, e avranno tempo fino al 26 agosto c.a. per consegnare gli elaborati.

Il Concorso, lo ricordiamo, ha come obiettivo la rigenerazione identitaria del Giardino Storico del Palazzo Ducale di Guastalla attraverso la progettazione architettonica e paesaggistica. I candidati sono chiamati a sviluppare idee per la riconfigurazione del grande spazio aperto, attualmente declassato ad area di passaggio, contenuto tra la Piazza Mazzini e il parcheggio alle spalle del Palazzo. Essi devono tener conto di tutte le preesistenze storiche e architettoniche e delle loro relazioni con la città, della stratificazione del costruito e della coerenza tra l’identità del luogo e le attività umane che esso accoglierà. I progetti quindi dovranno essere orientati a valorizzare il ruolo simbolico e rappresentativo di questo piccolo scrigno verde racchiuso nel tessuto urbano compatto.

L’arch. CHIARA LANZONI, assessore all’urbanistica e lavori pubblici Comune di Guastalla, nonché docente al Politecnico di Milano – Polo di Mantovaha e responsabile del concorso, durante la presentazione di fine aprile aveva illustrato il disegno urbanistico di Guastalla piccola capitale gonzaghesca e i contenuti del concorso, ciò che ci si aspetta da questo bando, ciò che possono o non possono fare i giovani progettisti, la possibilità di partecipare singolarmente o in gruppo e aveva presentato la giuria internazionale composta da architetti professionisti e docenti universitari che esamineranno i progetti: João Nunes Ferreira (Università di Lisbona), Jean-Philippe Garric (Università di Parigi), Anna Lambertini (Università di Firenze), Andrea Rinaldi (Università di Ferrara), Simone Sfriso (Università di Venezia).

PREMIAZIONI

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 ottobre 2022.

Ai migliori progetti saranno riconosciuti premi in denaro per un ammontare di 8.000 €:

primo classificato 4000 €

secondo classificato 2000 €

terzo classificato 1000 €

menzioni speciali 2 x 500 € l’una