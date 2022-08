Saranno tre giorni di festa, quelli che si vivranno a Polinago da domenica 14 agosto a martedì 16 agosto, con una serie di eventi promossi dalla proloco di Polinago con il patrocinio dell’amministrazione comunale e che vedranno la partecipazione, tra gli altri, del comico Duilio Pizzocchi.

Si comincia domenica 14 agosto con una serata dedicata ai giovani con la musica dal vivo del gruppo Bandarabà alle ore 20,30 e a seguire lo spettacolo del comico di Zelig, Duilio Pizzocchi.

Lunedì 15 agosto dalle ore 21,30 la serata sarà dedicata agli amanti del liscio con la musica dell’orchestra spettacolo dal vivo di Roberta Cappelleti, proveniente dal programma televisivo Rai “the voice senior”, mentre il 16 agosto la festa proseguirà alle ore 21,00 con la musica dell’orchestra spettacolo “Giuliano e i Baroni” con possibilità per i ballerini di esibirsi nella pista dedicata allestita davanti al municipio.

Durante le serate saranno presenti gli stands gastronomici a partire dalle ore 19,00 con tipiche specialità montanare, come ad esempio i ciacci.

Per la presidente della proloco Luciana Vecchi «Polinago in festa 2022 rappresenta il desiderio e la volontà di riunirsi all’insegna della convivialità e della spensieratezza, con una proposta che vuole accontentare tutte le generazioni, e con due importanti novità, l’attesissimo ritorno dei ciacci, cosa di cui ringrazio i maestri cicciai, che prepareranno questa delizia montanara per tutti, e la grande pista da ballo allestita nella piazza antistante il municipio, per consentire agli amanti del ballo di gustare a pieno la musica dal vivo».