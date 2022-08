Il prossimo appuntamento della rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” si terrà mercoledì 10 agosto presso il Parco di San Colombano di Fanano con orario di ritrovo alle 18 ed inizio dello spettacolo alle ore 18.15.

Protagonista del concerto sarà il Quartetto Eos, formato da Matteo Salerno – flauto, Aldo Capicchioni – violino, Aldo Maria Zangheri – viola e Anselmo Pelliccioni – violoncello, con un suggestivo programma volto a ripercorrere le pagine musicali più celebri della storia.

Il concerto si terrà nell’area esterna della Chiesa, ubicata in via Abà, a Fanano.

Per informazioni chiamare il 0536 68696 o inviare una email a info@fanano.eu

Tutti i concerti della rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” sono ad ingresso libero, senza prenotazione. Il numero delle sedute è limitato, si consiglia pertanto di portare una coperta o un cuscino per ascoltare i concerti con maggiore comodità.

******

Prosegue anche la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il settimo concerto che si terrà sempre mercoledì 10 agosto alle ore 19.30, presso la Località Campile di Fiumalbo.

Con il “Concerto al tramonto”, Brenda Di Mecola – flauto e Samuele Pini Ugolini – chitarra, ci guideranno attraverso un programma musicale dedicato alle danze come punto d’incontro tra la musica popolare e la musica colta.

Campile si raggiunge esclusivamente a piedi in un’ora di cammino con partenza da Doccia del Cimone (sentiero CAI 489 che ha inizio accanto all’Alpe di Sara – Agriturismo); per chi volesse salire in compagnia, il ritrovo è fissato alle ore 18 presso Alpe Sara – Agriturismo.

Per informazioni Pit Fiumalbo tel. 0536 73909.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.