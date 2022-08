L’Amministrazione Comunale comunica come siano in fase di ultimazione gli ultimi sopralluoghi alla pista di pattinaggio di Via Circonvallazione. Un’attenzione motivata dalla necessità di avviare, assieme a Ge.mi Sport, un percorso strutturato e continuativo con tutte le potenzialità della struttura completamente garantite, nella piena sicurezza per fruitori e gestori.

Al termine di questo ultimo iter, la pista sarà a diposizione per pattinare liberamente e partecipare a corsi organizzati da Ge.mi Sport in orario diurno, per poi arrivare a definitivo regime con l’organizzazione di eventi serali e saggi.