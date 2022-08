Nuovo appello da parte del personale e dei volontari che operano all’interno del canile e gattile intercomunale di Magreta “Punto & Virgola”. Come ogni anno, nel periodo estivo, gli ingressi delle cucciolate di gatti aumentano, a fronte di un calo di adozioni. Una situazione che probabilmente risulta condizionata in negativo anche dal momento che stiamo vivendo caratterizzato dall’incertezza del post restrizioni da Covid.

Gli ingressi dei gattini in questi mesi sono stati 170, mentre le adozioni solo 70. In tutto questo, il lavoro della struttura non è calato: ogni giorno gli operatori ricevono chiamate per recuperare mamme gatte con cuccioli o cuccioli soli, denutriti e malati. Nonostante un grande lavoro, tra recupero, cura e preparazione dei mici per entrare in una nuova famiglia, gli accessi continuano ad essere molto numerosi e le adozioni non sufficienti.

Il canile e gattile Punto & Virgola dal 2015 è gestito da Caleidos Cooperativa Sociale ONLUS, realtà che si occupa, oltre al resto, dell’attività di sensibilizzazione, educazione e incentivo all’adozione in collaborazione con l’associazione 4 Zampe per l’Emilia. Il loro appello adesso è uno solo: passare a trovarli, conoscere il loro mondo, incontrare i volontari e le balie per un confronto.

I gattini ospitati a Magreta si affidano a partire dai 60 giorni di età dotati di microchip, svermati, spulciati e con un primo vaccino, già abituati alla lettiera e al contatto con umani e altri animali. Prima e dopo l’adozione, inoltre, il personale della struttura effettua visite domiciliari per accertarsi che l’animale sia nel contesto adeguato e per fornire supporto e consulenza alle famiglie che decidono di adottarne uno. Di cosa ha bisogno adesso Punto & Virgola oltre a trovare una casa per i mici? Pappe e balie.

Per adozioni di gatti e informazioni è possibile contattare Caterina al numero 349 6700206. Il canile e gattile si trova in strada Nuova Pederzona 101 a Magreta ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In orario di apertura si può contattare il numero 059512807. Sulla pagina www.facebook.com/canilemagreta sono disponibili tutte le foto e le informazioni degli animali disponibili per l’adozione.