Luca Valmori, 26 anni di Campogalliano, ieri mattina verso le 9:30 stava rientrando a casa alla guida della sua Yamaha quando, lungo via Bassa nella frazione di Panzano, ha perso il controllo della motocicletta che, uscita di strada, è finita nel fossato adiacente quindi contro il muro d’ingresso di un’abitazione.

Sul posto i sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, che hanno tentato l’impossibile per salvare Luca, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, intervenuta per i rilievi. Non è escluso che Valmori sia finito fuori strada nel tentativo di schivare qualche altro veicolo.