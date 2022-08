In seguito alla relazione tecnica del patrimonio arboreo, redatta nell’ambito dell’aggiornamento del censimento del verde pubblico del Comune di Guastalla, è stata rilevata la necessità di eseguire degli abbattimenti classificati come “urgenti”, alcune verifiche VTA (valutazione di stabilità degli alberi) classificate come “necessarie” e interventi di contenimento e di rimonda del secco classificati come “urgenti” in quanto situatati in zone sensibili.

Da oggi (giovedì 4 agosto) si dà avvio agli interventi di abbattimento che dureranno tutto il mese di agosto e riguarderanno esemplari posti in alcuni parchi e a lato di alcune vie del territorio. La ditta aggiudicataria del servizio si farà carico di predisporre la segnaletica necessaria per lavorare in sicurezza e per garantire la pubblica incolumità.

La settimana prossima si interverrà su alcune alberature in Via Ville e successivamente su alcuni pioppi situati al termine di Viale Po.

“Per quanto riguarda via Ville – spiega l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – all’inizio del 2022 abbiamo affidato al Servizio Gestione Verde di Mantova Ambiente una valutazione fitosanitaria e di stabilità di 34 soggetti arborei di platano situati su quella via a San Martino. In seguito a questo studio, si procederà all’abbattimento di 5 platani per i quali le analisi diagnostiche hanno evidenziato propensioni al cedimento che non è possibile recuperare in alcun modo. Per gli altri platani, invece, procederemo con il contenimento delle chiome nel prossimo autunno. Contestualmente valuteremo nuove piantumazioni, compatibilmente con le caratteristiche del luogo e lo spazio a disposizione”.

“Per quanto riguarda i pioppi di viale Po – continua l’arch. Lanzoni – le analisi diagnostiche hanno evidenziato problematiche relative all’inclinazione e allo sbilanciamento del fusto, con rischi di cedimento. Valutata l’alta frequentazione dell’area in tutte le stazioni, si è deciso di procedere con l’abbattimento degli esemplari che presentano le criticità”.

Altri interventi di abbattiment, su piante morte o comunque in cattivo stato vegetativo e non recuperabili, riguardano le seguenti aree:

Anello di atletica

Parco di san Giacomo

Parco di via Setti

Piazza Martiri Patrioti

Area della vasca di laminazione via Remo Salati

Parco di via Comunità Europea

Parco di fronte all’ospedale

Parco quartiere Nizzola (piazza Resistenza)

Via Sacco e Vanzetti (cavalcaferrovia)

Vialetto laterale alle piscine

Via Moscardini

Via Circonvallazione

Viale Cappuccini

Piazza Italia

Cimitero urbano

Via Allende

Piazza Galileo Galilei

Per questi interventi il Comune di Guastalla ha stanziato 64.525,11 €.