In linea con il cronoprogramma, proseguono presso le scuole medie ‘Ferrari’ e ‘Galilei’ – collocate di fatto nello stesso edificio – i lavori di miglioramento antisismico. L’intervento, particolarmente complesso e suddiviso in due stralci, è finalizzato ad innalzare la classe di resistenza sismica dello stabile, dall’attuale 70% ad una potenzialità del 100%.

Più nel dettaglio i lavori stanno riguardando l’inserimento di giunti strutturali con funzione antisismica in diverse pareti e pavimentazioni dello stabile. Che a fine intervento, pur senza aver modificato né spazi né linee architettoniche, risulterà suddiviso in più blocchi, in modo che possano ‘assorbire’ separatamente eventuali sollecitazioni sismiche orizzontali con una maggiore efficacia, data dalla nuova flessibilità di cui sarà stata dotata la struttura.

I costi complessivi dell’operazione ammontano a 759mila euro, di cui 531mila finanziati da un bando del Ministero dell’Istruzione che ha premiato la qualità del progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Maranello. Il primo stralcio, ora in corso, si concluderà prima del ritorno sui banchi previsto per settembre, mentre i lavori relativi al secondo stralcio verranno effettuati nell’estate del 2023, a scuole chiuse, proprio per non ostacolare il normale andamento delle lezioni e per evitare il ricorso a soluzioni esterne temporanee, che causerebbero disagi anche alle famiglie degli alunni.

Nei prossimi giorni, dopo l’approvazione di una specifica delibera di giunta, verranno anche affidati i lavori che riguarderanno l’efficientamento energetico del nido ‘Le Coccinelle’ a Gorzano. L’Amministrazione comunale ha infatti stanziato 58mila euro per sostituire la centrale termica della struttura, che permetterà di migliorare le prestazioni degli impianti e di risparmiare sui consumi. L’intervento sarà effettuato in autunno, in vista della stagione fredda, e non comporterà alcun disagio né interruzioni alle attività del nido.

Nello stesso stabile, nella sezione del micronido ‘Virgilia’, verrà installato a breve anche un tendone mobile di 8 metri, che consentirà ai bambini e agli educatori un’ulteriore zona d’ombra per le attività all’aperto.

Inoltre, nelle scuole d’infanzia maranellesi e nelle primarie di primo grado si sta procedendo in questi giorni, sia negli edifici che nelle aree esterne, con alcuni lavori di manutenzione. Oltre alla posa imminente di una pavimentazione antitrauma da 82 metri quadrati nel giardino della materna ‘Agazzi’ – dove i bimbi e le educatrici avranno un’alternativa in più per le loro attività all’aria aperta -, sono infatti previsti in tutte le strutture, appositamente monitorate, alcuni interventi finalizzati allo smaltimento di materiali obsoleti e alla sistemazione di tapparelle danneggiate, maniglie difettose e aree verdi prima del rientro a scuola.