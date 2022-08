Questa mattina, in Municipio a Castelnovo Monti, si è tenuto un incontro tra il Sindaco Enrico Bini e il Segretario del Siulp di Reggio Emilia, Aldo Aragiusto, sulla situazione della Polizia Stradale nel territorio dell’Appennino. Il Siulp è la prima sigla sindacale provinciale e nazionale di Polizia.

“Con il Sindaco Bini – spiega Aragiusto – abbiamo identità di vedute sulla necessità di un rafforzamento del distaccamento di Polizia Stradale di Castelnovo Monti. Attualmente, rispetto ad un organico previsto di 19 unità, abbiamo 12 agenti. Poter contare su meno uomini, significa avere meno pattuglie sul territorio, e meno sicurezza a Castelnovo e sull’Appennino. Mi ha fatto piacere trovare ancora una volta il Sindaco molto attento a questo tema, e abbiamo concordato di richiedere un incontro al Prefetto, che ha sempre mostrato la massima disponibilità e apertura verso le nostre istanze. Ci sembra importante discutere di questi aspetti anche in vista del trasferimento del servizio nella nuova Caserma realizzata a Castelnovo, una struttura più grande e funzionale dell’attuale, che è ormai pronta: sarebbe un controsenso avere una sede con tali caratteristiche e una minore dotazione organica”.

La nuova caserma è stata realizzata a fianco di quella dei Vigili del Fuoco, in via Bellessere poco distante da piazza Gramsci e dal Municipio di Castelnovo.

“Per il nostro territorio – aggiunge il Sindaco Enrico Bini – la presenza della Polizia Stradale è molto importante: svolge un compito essenziale non soltanto per garantire la sicurezza sulle strade, che in questo periodo ad esempio sono le più “battute” della provincia, tra pendolari, turisti, motociclisti, ma la presenza delle pattuglie ha un ruolo di grande importanza per servizi di ordine e sicurezza pubblica. Ringrazio Aragiusto per questo confronto che ha posto le condizioni per continuare insieme un’azione tesa a rafforzare la presenza del servizio in montagna”.