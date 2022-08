Poco dopo delle 14.00 di oggi di oggi 2 agosto due malviventi, entrambi travisati da passamontagna di cui uno armato di coltello, hanno compiuto una rapina all’interno del supermercato Penny market di viale Mussini a Correggio, mentre all’interno si trovavano una decina di persone tra impiegati e clienti.

Mentre uno dei due malviventi attendeva alla porta d’ingresso il complice, armato di coltello, raggiungeva la postazione della casse prelevando da un cassetto circa 300 euro in contanti, ottenuti i quali i due si dileguavano. Quindi l’allarme ai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia che inviavano sul posto i militari della Stazione di Correggio i quali avviavano i dovuti accertamenti, partendo dall’escussione dei presenti. Nel frattempo nell’intera bassa reggiana, anche a cavallo con la limitrofa provincia di Modena, è scattata la caccia all’uomo, tuttora in corso. Sull’episodio indagano i carabinieri di Correggio in ordine al reato di rapina aggravata.