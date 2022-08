Ampia apertura degli uffici comunali anche in estate. I servizi rimarranno sempre aperti anche nel mese di agosto, lunedì e giovedì pomeriggio compresi, ad eccezione di sabato 13 e 20, lunedì 15 (ferragosto) e mercoledì 24 in occasione delle celebrazioni del Patrono. Anche nei giorni di chiusura, il 13, 15 e 20 agosto, rimarrà attivo un presidio per denunce di nascita e di morte, contattabile telefonando all’Ufficio di stato civile dalle 8 alle 10 al numero 328 1505300. Apertura regolare tutti i sabati del mese anche per l’Ufficio cimiteri, con unica eccezione il 15 agosto, quando verrà comunque attivato il servizio di reperibilità dalle 8 alle 10 al numero 346 1517145. Gli sportelli Consumatori e Stranieri resteranno invece chiusi per tutto il mese di agosto.

La biblioteca Daria Bertolani Marchetti sarà aperta, nelle settimane dall’1 al 6 agosto e dal 25 agosto al 4 settembre, il lunedì nella fascia 15.30/19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Apertura solo alla mattina, dalle 9 alle 13, dall’8 al 22 agosto. La biblioteca per ragazzi Matilda rispetterà invece i seguenti orari: lunedì e mercoledì 15.30/18.30 e martedì, giovedì, venerdì e sabato 9/12 e 15.30/18.30 nelle settimane dall’1 al 6 agosto e dal 25 agosto al 4 settembre. Dall’8 al 23 agosto da lunedì a sabato l’orario sarà 9/13. Entrambe le biblioteche saranno chiuse al pubblico nelle sole giornate del 15 e 24 agosto. Hub in Villa sarà invece chiuso dall’1 al 24 agosto, con regolare riapertura il 25.

Il centro per le famiglie Villa Bianchi di Casinalbo sarà chiuso dall’8 al 27 agosto, con riapertura lunedì 29. Speciale appuntamento il 10 settembre per la tradizionale Festa di Villa Bianchi, che come di consueto proporrà nell’area verde della struttura un pomeriggio dedicato alle attività ludico-ricreative per bambini e famiglie, annunciando anche attività e servizi offerti per l’anno 2022/2023.

Il Museo del Castello, chiuso il 23 e 24 agosto, sarà aperto tutte le domeniche del mese. Aperture straordinarie mercoledì 10 agosto, lunedì 15 e 22 agosto e sabato 20 (per consultare gli orari: www.visitformigine.it).