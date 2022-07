George Russell (Mercedes) conquista la prima pole position della carriera nel GP di Ungheria. Dietro di lui le Ferrari di Sainz e Leclerc. Male le Red Bull: 10mo Verstappen e 11mo Perez.

PROVE FERRARI

Temperatura: aria 22, pista 32

Q1. Nubi minacciose sull’Hungaroring, ma nessuna pioggia all’inizio della sessione. Carlos e Charles aspettano qualche minuto prima di lasciare il garage. Escono con gomme Soft nuove e segnano rispettivamente 1’19”317 e 1’19”979, prima di scendere a 1’18”561 e 1’18”806. Entrambi passano alla Q2.

Q2. Charles e Carlos utilizzano lo stesso set di Soft con cui hanno corso in Q1 rispettivamente con 1’18”769 e 1’18”849. Entrano ai box per le nuove Soft e scendono a 1’17″946 e 1’17″768 per passare alla Q3.

Q3. I piloti segnalano qualche goccia di pioggia, ma la pista è ancora asciutta nella parte finale. Ogni pilota ha a disposizione due nuovi set di Soft. Carlos parte con 1’17”505 e Charles con 1’17”985. Sul secondo set migliorano entrambi: Leclerc fa 1’17”567 e Sainz migliora a 1’17”421. Tuttavia, George Russell poi taglia il traguardo battendo lo spagnolo di 44 millesimi. Domani Carlos parte secondo, una posizione davanti al compagno di squadra.