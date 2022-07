TACC – Training for Automotive Companies Creation è un progetto sperimentale di Unimore che forma gli studenti all’imprenditorialità all’interno di un percorso d’eccellenza basato su esperienze concrete e specifico per il settore automotive, in un’ottica interdisciplinare.

L’iniziativa, alla sua quarta edizione, si colloca all’interno dell’International Academy for Advanced Technologies in High-Performance Vehicles and Engines di Unimore.

Il programma consiste in lezioni frontali in lingua inglese con l’intervento di rappresentanti di aziende leader, partecipazione a fiere nazionali e internazionali, lavori di gruppo, visite aziendali, seminari integrativi, prototipazione e sessioni di ideazione e validazione per il proprio progetto di start-up.

Il progetto TACC si articola in due fasi: la prima fase, TACC 1, da inizio ottobre 2022 a fine gennaio 2022, è finalizzata all’apprendimento di competenze trasversali, allo sviluppo dell’attitudine imprenditoriale e delle soft-skill indispensabili per chi voglia avviare un’impresa nel settore automotive oltre che alla stimolazione di idee e progetti d’impresa, che i partecipanti svilupperanno singolarmente o in team. La seconda fase, TACC 2, si svolgerà da marzo 2022 a giugno 2023 ed è finalizzata allo sviluppo, prototipazione e validazione delle idee imprenditoriali, in un percorso dal forte carattere pratico-applicativo. Ogni fase del progetto ha una durata 120 ore e oltre alle attività di lezione frontale prevede attività opzionali quali workshop, visite aziendali, lavori di gruppo, etc., al fine di arricchire le competenze dello studente e supportarlo nella sua preparazione.

Possono candidarsi gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno entro il 31 ottobre 2022 la laurea, gli studenti iscritti nell’A.A. 2022/2023 ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale, ai corsi di Dottorato e gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ad esclusione degli iscritti ai primi tre anni). La partecipazione al progetto TACC coinvolge 43 studenti e studentesse Unimore provenienti da tutti i corsi di laurea.

La propria candidatura al progetto TACC potrà essere presentata dalle ore 12.00 del giorno 26 luglio 2022 fino alle ore 13.00 del giorno 30 settembre 2022 accedendo all’area riservata di ESSE3 dal seguente link: https://www.esse3.unimore.it/Home.do

Il programma TACC rientra all’interno del progetto HEI: Innovation Capacity Building for Higher Education per promuovere l’innovazione nell’istruzione superiore finanziato dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare: info.tacc@unimore.it. Per questioni amministrative e relative alle candidature è possibile contattare Alessandra Lopez alessandra.lopez@unimore.it