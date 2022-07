Prima i compiti, con il supporto di educatori qualificati. Poi altre due ore di sport, attività ricreative, laboratori artistici, di informatica o di robotica, alternati a seconda dei giorni. Con la possibilità di pranzare a scuola e con lo scuolabus a disposizione per chi volesse tornare a casa già dopo i compiti, a metà pomeriggio.

È ciò che propone il nuovo progetto elaborato dall’Amministrazione maranellese e dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, che per cinque giorni a settimana potranno trascorrere l’intero pomeriggio in modo attivo, costruttivo e sicuro, mentre le loro famiglie saranno sollevate da oneri organizzativi quotidiani sulla conciliazione casa-lavoro.

Inizialmente il progetto sarà sperimentale e coinvolgerà un numero predefinito di studenti delle medie, selezionati secondo criteri oggettivi basati sulle esigenze lavorative delle famiglie interessate. Tutte le informazioni per iscriversi verranno fornite in questi giorni via e-mail a tutte le famiglie con figli che frequenteranno le scuole medie nel prossimo anno scolastico.

Le spese, che comprendono anche la presenza di educatori qualificati e i costi necessari a prolungare l’orario di apertura delle scuole ‘Galilei’ e ‘Ferrari’, saranno coperte in parte dal Comune e in parte dalle famiglie aderenti, attraverso una retta che verrà modulata a seconda del servizio richiesto.

L’Amministrazione sta tuttora dialogando con alcune realtà imprenditoriali locali, con il mondo del volontariato e dell’associazionismo sportivo e culturale per attivare eventuali collaborazioni, finalizzate a rendere il servizio più accessibile e ricco di opportunità.

L’obiettivo del progetto è dunque duplice. Da una parte lo scopo è supportare le famiglie che per esigenze lavorative hanno difficoltà nella gestione dei figli di 11-14 nella fascia pomeridiana. E allo stesso tempo il servizio è stato ideato e costruito affinché i ragazzi possano impiegare al meglio le ore pomeridiane, integrando momenti di studio, di svago e di creatività, con un’attenzione particolare alla socialità e ai sani stili di vita.