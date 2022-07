Poco prima delle ore 13 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A22 e Reggio Emilia in direzione Miliano a causa di mezzo pesante, che trasportava medicinali, andato a fuoco all’altezza del km 140.

I Vigili del Fuoco stanno coordinato le operazioni per spegnere l’incendio. Pertanto, per motivi di sicurezza, è stata predisposta la chiusura del tratto in direzione Milano.

Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Inoltre, è stata attivata la protezione civile di Modena per la distribuzione di generi di primo conforto che attualmente sono distribuiti dalla Polizia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 9 km di coda in direzione Milano.

Gli utenti diretti verso Milano, dopo l’immissione obbligatoria sulla A22, potranno uscire a Campogalliano e, seguendo la SS9 Via Emilia, rientrare in A1 a Reggio Emilia.

In alternativa, agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di anticipare l’uscita Modena Nord o a Modena Sud, percorrere la SS9 Via Emilia per rientrare in A1 a Reggio Emilia.