In ossequio al principio di totale e completa trasparenza che da sempre contraddistingue l’operato dell’ente, la Provincia di Reggio Emilia precisa come non esistano allo stato attuale rapporti in essere con il signor Daniele Franci.

La Provincia ha, in passato, occasionalmente attivato specifici progetti in ambito cultura-formazione con il “Centro Etolie” che, per curriculum ed esperienze pregresse, è sempre stata da annoverarsi tra le più attive ed accreditate associazioni culturali e di promozione sociale in ambito teatrale, senza mai aver registrato segnalazioni di criticità nell’attività svolta, e sempre nel rigoroso rispetto dei requisiti e delle procedure previste per legge.

Ciò, per altro, per importi modesti, come riconosciuto dalla nota della stessa consigliera Fantinati.

L’ultima rapporto attivato risale ad un progetto del 2019, liquidato nelle due successive annualità, per azioni atte a contrastare la dispersione scolastica e l’orientamento lavorativo.

Ribadendo che nessun rapporto è attualmente in essere con l’associazione “Centro Etoile”, la Provincia di Reggio Emilia, nel pieno rispetto delle sensibilità delle persone coinvolte, così come del fondamentale lavoro di forze dell’ordine e magistratura, auspica senza indugio e con grande fermezza che sia fatta piena luce sugli episodi oggetto di indagine.