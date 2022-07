A partire dalle 6:00 di lunedì 1 agosto, sarà necessario chiudere il raccordo R43 Sasso Marconi-SP64 Porrettana, in entrambe le direzioni di marcia, fino alle 6:00 di lunedì 22 agosto. La chiusura, condivisa con le Istituzioni Territoriali, si rende necessaria per eseguire attività specifiche sui viadotti presenti sul tracciato.

Il programma dei lavori – che per le sue caratteristiche deve essere svolto in assenza di traffico – rientra nel più ampio piano di interventi già realizzato nel primo semestre del 2022, e, al fine di limitare l’impatto sulla viabilità cittadina, verrà portato avanti nelle prime tre settimane del mese di agosto, caratterizzato da flussi di traffico più bassi rispetto al resto dell’anno.

Per tutta la durata dei lavori, il traffico cittadino sarà indirizzato sulla SP325 Val di Setta.

Per agevolare la viabilità lungo i percorsi alternativi, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, a supporto degli Enti Territoriali, l’attivazione di un presidio con squadre dedicate all’assistenza degli utenti in transito; inoltre, è stato predisposto un piano di segnaletica integrativa lungo il percorso alternativo alla chiusura.