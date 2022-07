È stato approvato all’unanimità durante la seduta di Consiglio Comunale di martedì 26 luglio, uno sconto della tassa sui rifiuti 2022 a favore delle utenze non domestiche, reso possibile grazie alla legge di conversione n.91 del 15.7 che ha permesso l’utilizzo degli avanzi vincolati del Fondo per l’emergenza sanitaria Covid19.

La volontà di approvare questa riduzione, nasce dall’esigenza di sostenere l’economia locale, che ancora si trova a fronteggiare le conseguenze del lungo periodo dell’emergenza sanitaria e, non di meno, l’incremento significativo e imprevedibile dei costi degli approvvigionamenti energetici, che ad oggi risultano raddoppiati rispetto all’anno precedente. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno e necessario utilizzare parte dell’avanzo di cui sopra, per introdurre uno sconto sulla quota variabile della TARI nella misura massima del 35%, corrispondente ad un impiego di risorse complessivo preventivato in 80.000 euro.

Questa importante decisione dà seguito a quanto effettuato a tale proposito nell’anno 2021, dove l’emergenza sanitaria aveva creato situazioni di difficoltà nei bilanci delle attività economiche, in particolare per quelle che avevano visto interrompersi le proprie mansioni lavorative.