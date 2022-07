Torna sull’Appennino modenese il calcio delle giovani promesse. Il Memorial Seghedoni, settima edizione del ritiro-torneo riservato alla categoria Under 17, è pronto a ripartire con quattro squadre: Parma, Modena, Spal e Inter Fc, vincitrice della scorsa edizione.

Nato per ricordare il fananese Francesco ‘Chicco’ Seghedoni, giornalista e dirigente Lapam scomparso il 2 giugno del 2015 a soli 44 anni, il torneo è unico in Italia ed è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a Bologna, in Regione, con il presidente della Giunta e i sindaci di Fanano e Riolunato, comuni sedi della competizione.

Infatti, la novità dell’edizione 2022 è che una delle due semifinali si giocherà a Riolunato.

Il ritiro-torneo è uno dei numerosi appuntamenti sportivi che si svolgono in Emilia-Romagna e come ha sottolineato il presidente della Regione il Memorial Seghedoni ha il merito di portare sull’Appennino l’agonismo e il divertimento del calcio giovanile, oltre che ricordare due figure, come quella di Francesco Seghedoni e di Giancarlo Cappellini, che tanto hanno dato a questa terra.

Il torneo

Parma, Modena, Spal e Inter Fc under 17 saranno impegnate dal 4 all’11 agosto sull’Appennino modenese per sfidarsi in un quadrangolare itinerante. Le semifinali si giocheranno domenica 7 (Inter-Spal a Fanano, ore 18) e lunedì 8 agosto (Modena-Parma a Riolunato, ore 18), le finali sono in programma mercoledì 10 (a Fanano dalle 18.30), sotto la supervisione della Asd Cimone Football Club. Il ritiro si concluderà l’11 agosto.

Il miglior giocatore della competizione sarà premiato con la coppa della Gazzetta di Modena, il quotidiano con cui Seghedoni collaborò per molto tempo occupandosi del territorio del Frignano. La giuria sarà presieduta dall’ex giocatore del Bologna e dell’Inter, Jonatan Binotto.

Inoltre, anche quest’anno, il trofeo per il miglior giocatore, che accompagna il Memorial fin dalla sua nascita nel 2015, è intitolato a Giancarlo Cappellini, cronista della Gazzetta di Modena originario di Montecreto che si è spento nel 2018, nel giorno del suo 58^ compleanno.

Il Memorial Seghedoni è organizzato dal Comune di Fanano e ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, insieme a quelli di Lapam Federimpresa, Provincia di Modena, FIGC Modena, CONI Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna.