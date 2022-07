Fine settimana di intenso lavoro per gli operatori della Polizia Locale di Mirandola. Al servizio coordinato di presidio del territorio, nell’ambito di una vasta iniziativa regionale, che ha visto coinvolti altri corpi – ciascuno per i propri ambiti di competenza – dell’Emilia Romagna, si sono aggiunte altre numerose attività tra cui: accertamenti di residenza, la gestione di eventi su suolo pubblico, sopralluoghi, ispezioni e controlli ai fini della sicurezza dei cittadini e più in generale della comunità.

Parecchia la soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale, per il riscontro positivo emerso – una sola infrazione alle norme che regolano il codice della strada, e nessun episodio riconducibile a situazioni di illegalità o di insicurezza – dal lavoro portato avanti dalla PL sia nel capoluogo che nelle frazioni nel corso dei tre giorni. Segno tangibile secondo l’Amministrazione mirandolese, che l’impegno volto a garantire la sicurezza all’intera comunità è portato avanti ogni giorno in modo indefesso.

Di seguito il resoconto completo dell’attività condotta a partire da venerdì pomeriggio 22 luglio, fino a domenica 24 luglio 2022:

Effettuati complessivamente, dal 22 al 24 luglio (compresi quelli eseguiti durante il servizio coordinato con le altre PL), ben 14 posti di controllo veicolare nel corso dei quali sono stati fermati 147 veicoli con una sola sanzione per omessa revisione;

Servizio coordinato con altre PL emiliano-romagnole venerdì pomeriggio in turno 19/01 con 5 operatori

Gestione di 2 occupazioni di suolo pubblico;

Effettuati complessivamente 30 accertamenti di residenza (dei quali 21 andati a buon fine);

Raccolta di 1 firma per l’Anagrafe comunale presso CISA per una persona con problemi di deambulazione;

1 intervento presso la nuova autostazione dei bus per sedare un diverbio tra un autista e due passeggeri privi di mascherina protettiva;

Effettuate la mattina di sabato 23 luglio 2 scorte a funerali;

Gestione mercato (del sabato) e relativa spunta degli operatori ambulanti;

Scorta raduno Ferrari, nel pomeriggio di sabato 23 luglio;

Scorta e gestione viabilità in occasione del raduno Fiat 500 storiche di domenica 24 luglio, mattina e pomeriggio;

Sopralluogo ed ispezione completa – domenica 24 luglio, al pomeriggio -all’immobile ex biblioteca comunale posto tra via Circonvallazione e via Montanari per il controllo di eventuali intrusi, riscontrate due porte esterne aperte, ma nessuna presenza né segni di bivacco.