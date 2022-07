Atmosfere a tinte folk, bluegrass e country, martedì 26 luglio ore 21.00, al Castello di Spezzano, nel fresco della corte, con i Best Before War feat Red Clementine, nell’ambito della rassegna di musica e spettacoli ‘Note di Notte’, organizzata dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, per il Sempre Maggio Fioranese.

Silvia Nicoletti aka Red Clementine (voce), Giorgio Alfano (mandolino e voce), Matteo “Scheggia” Bertaggia (chitarre), Lucio Stefani (violino) e Andrea Cerè (contrabbasso) danno vita ‘Western ballades’, passando da Dolly Parton a Tom Paxton, da Doc Watson a Norman Blake.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Sarà anche disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

In caso di maltempo, la serata musicale si svolgerà nella Sala delle Vedute del castello.

Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 335 440372 (lunedì-sabato ore 10-13 e ore 16-18).