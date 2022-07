Lavori programmati in vista sulla rete idrica di Quattro Castella nella zona di via Togliatti all’incrocio con via Fratelli Cervi, in Località Montecavolo. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 8 di lunedì 25/07/2022 e termineranno per le ore 17 del giorno stesso.

Per consentire gli interventi di manutenzione sulla rete occorrerà interrompere l’erogazione in Via Fratelli Cervi fino all’incrocio con Via Madre Teresa di Calcutta.

Inoltre si potranno verificare dei cali di pressione nell’abitato di: Puianello, Forche e Orologia.

Gli impianti, tuttavia, devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Al termine degli interventi verranno effettuati lavaggi alle tubature, per cui è possibile che esca acqua leggermente torbida, che ritornerà limpida dopo poco tempo.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.