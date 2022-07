Per crescere, innovare ed essere più sostenibile e competitivo le aziende possono affidarsi ai servizi di una rete europea qualificata. Unioncamere Emilia-Romagna è uno dei punti della rete europea Enterprise Europe Network (EEN) la più ampia rete internazionale a supporto della crescita delle PMI.

EEN favorisce la cooperazione internazionale tra imprese e la ricerca di partner all’estero, offre supporto per operare con efficacia nel Mercato Unico, dà informazioni sulle opportunità di finanziamento europee e modalità di accesso a bandi. Come riferimento della rete, Unioncamere Emilia-Romagna organizza seminari informativi e approfondimenti tecnici su tematiche specifiche. Particolare attenzione è riservata alle normative relative all’etichettatura, alle certificazioni ambientali, alle sostanze chimiche e all’ecodesign. Promuove incontri d’affari b2b internazionali nell’ambito delle principali fiere in Italia e all’estero. Supporta partnership internazionali di tipo commerciale, tecnologico e per la partecipazione congiunta a bandi europei. Unioncamere ER assiste le PMI per aiutarle a valorizzare la capacità di innovazione. Offre un servizio specifico per aiutare le imprese a sfruttare la leva della sostenibilità per accrescere la competitività.

Tutti i servizi sono gratuiti.

Per approfondimenti: Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it e-mail: simpler@rer.camcom.it