«Apprendiamo del grave infortunio domestico occorso al Sindaco di Mirandola Alberto Greco (foto), che prima che amministratore di un paese caro a tutti noi della Bassa modenese è un amico – dichiara il Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari – e a nome dei Sindaci e dei Consiglieri dell’Unione esprimo la più sincera vicinanza e affettuosa amicizia ad Alberto, formulando gli auguri per una pronta guarigione. Aspettiamo il suo ritorno, in ottima salute, per riprendere il filo di confronti a tratti pungenti ma sempre schietti e franchi che hanno sempre caratterizzato il nostro rapporto».



