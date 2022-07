Promozione al grado di Tenente per il sottotenente Francesco Mattei e per il Sottotenente Pietro Cappiello, entrambi in forza e alle dipendenze del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia. Ieri mattina i due ufficiali hanno indossato la “seconda stelletta”, consegnata loro dal comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia Andrea Milani, che si è complimentato con i due ufficiali per la promozione.

Il Tenente Francesco Mattei 31enne, comandante della Tenenza di Scandiano, è giunto nel reggiano nel settembre dell’anno scorso essendo stato destinato al comando della Tenenza di Scandiano. Nel comprensorio ceramico l’ufficiale si è già distinto coordinando importanti operazioni non ultima quella dell’arresto di un estorsore finito in manette in flagranza di reato pochi giorni fa.

Il Tenente Pietro Cappiello 55enne, comandante della sezione operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia è giunto al comando provinciale reggiano nel marzo 2021. Entrambi gli ufficiali sono ben conosciuti per le loro indiscusse qualità professionali e per il distinto tratto umano. A loro vanno gli auguri più sentiti per altrettanti soddisfazioni personali e professionali da parte del comandante provinciale, Colonnello Andrea Milani, e di tutti i colleghi reggiani.