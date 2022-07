Si riunirà domani, giovedì 21 luglio, alle 19.30 presso le sale del castello il Consiglio comunale di Formigine per l’ultima seduta prima prima della pausa estiva. In discussione il recepimento delle modifiche ai criteri di calcolo della cessione in piena proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie e la rimozione dei vincoli di disposizione al diritto di proprietà su immobili PEEP.

In secondo luogo si sottoporrà al voto la convenzione per il mantenimento e la gestione in forma associata del Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) pedecollinare per gli anni 2022/2032. Ultimo oggetto un provvedimento di ripiano e variazione di bilancio. Alle 19.00 (prima della seduta) Sindaco, giunta e Presidente del Consiglio comunale saluteranno al Castello i ragazzi dell’Associazione Magreta che domenica scorsa hanno vinto per la prima volta in provincia di Modena il titolo nazionale di pallacanestro nel campionato italiano CSI under 19. Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.