Il cartellone culturale di Restate, continua a portare in città musica, poesia e teatro, registrando successi e sold out.

E’ il caso di una delle rassegne estive più amate e seguite, il Festival dei Pianisti Italiani, curata da Italian Classics e giunta ormai alla sua ottava edizione in città, che quest’anno porta a Reggio Emilia tre appuntamenti con la grande musica classica.

Giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21:30 ai Chiostri di San Pietro sarà l’occasione per seguire il maestro Marcello Mazzoni in duetto con Gianluca Luisi, che si esibiranno in S. Rachmaninov, concerto per pianoforte e orchestra n.2 op. 18 e P. I. Tchaikovsky, concerto per Pianoforte e orchestra n. 1 op.23, FPI Ensamble.

Ingresso 10 € – Biglietti: www.vivaticket.it – biglietteria del Teatro Municipale Valli oppure presso Chiostri di San Pietro (solo nelle serate di spettacolo)

Info: www.pianistiitaliani.com – infoitalianclassics@gmail.com – 392 8567046