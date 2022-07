È stata rinnovata la Convenzione tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Città metropolitana di Bologna per la valorizzazione ed il potenziamento della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane “G.F. Minguzzi – C. Gentili”.

Le due biblioteche (“C. Gentili” dell’Istituto di Psichiatria “P. Ottonello” dell’Università di Bologna e la Biblioteca dell’Istituzione “G.F. Minguzzi” dell’allora Provincia di Bologna), collaborano fin dal 1998 e nel 2004 hanno formato un Servizio Bibliotecario integrato denominato Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane “Minguzzi – Gentili”.

L’accordo sottoscritto tra Istituzione Minguzzi-Città metropolitana e Università di Bologna permette di rafforzare il servizio all’utenza, dando risposta ad un ampio spettro di tipologie di utenti, caratterizzate da esigenze informative molto diversificate (studenti, medici specializzandi, psicologi, psichiatri, insegnanti, studiosi, operatori sociali e socio-sanitari), grazie alla messa a disposizione di risorse umane professionalizzate e grazie ad un sempre aggiornato patrimonio bibliografico di libri e riviste, un patrimonio cartaceo ed elettronico. Secondo l’accordo la Città metropolitana garantirà le risorse per il funzionamento della biblioteca e l’Università metterà a disposizione un’unità di personale part/time a 30 ore settimanali appartenente all’area delle biblioteche e garantirà l’accesso alle risorse documentali elettroniche acquisite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, mediante postazione fisica dedicata collegata alla rete dell’Ateneo.

“La convenzione rafforza l’importante ruolo svolto dall’Istituzione Minguzzi a servizio di tutta l’area metropolitana”, sottolinea Sara Accorsi, consigliera delegata al Welfare. “La sinergia con l’Università, infatti, permette di dare ancora più evidenza nel panorama metropolitano alle competenze dell’Istituzione Minguzzi su temi che oggi devono sempre più essere al centro del dibattito politico, della ricerca e dell’azione amministrativa come la salute mentale, il benessere scolastico, le dipendenze patologiche, l’immigrazione, l’adolescenza”, dichiara Bruna Zani, Presidente dell’istituzione Minguzzi.

Alcune informazioni sulla Biblioteca

La Biblioteca si trova in via S. Isaia, 90, in locali di proprietà dell’Azienda Ausl Bologna concessi in comodato gratuito alla Città metropolitana.

La Biblioteca dispone di un patrimonio di oltre 17.000 volumi e l’emeroteca conta oltre 40 riviste italiane e internazionali in abbonamento, oltre ad un cospicuo fondo di riviste cessate di interesse storico. Sono inoltre accessibili le più importanti banche dati per l’area medica e psicosociale, come Medline, PsycInfo, PsycArticles, Sociological Abstract, Eric.

Il catalogo è consultabile online all’interno del Polo bolognese della rete SBN

La Biblioteca offre servizi di consultazione, prestito, reference, document delivery, prestito interbibliotecario, fotocopie (entro i limiti di legge) sala studio e Wi-Fi.

La Biblioteca fa parte di una Rete di 18 biblioteche specializzate “Specialmente in Biblioteca”, che dal 2016 organizza iniziative congiunte e un Festival annuale su un tema di attualità.