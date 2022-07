Nei prossimi giorni, nell’ambito della rassegna Sempre Maggio Fioranese, in Piazza Ciro Menotti saranno recuperati tutti gli eventi non andati in scena negli scorsi mesi. Per tutti l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Si parte venerdì 22 luglio alle 21.00, con il recupero del concerto della modenese Valentina Tioli, già concorrente del programma di “XFactor” nel 2013. Ad aprire il concerto saranno le esibizioni di diversi giovani talenti. Si susseguiranno infatti Michela Amadori, Nicolò Marangoni, Raily, Richi Sweet, Momo e Ary Music.

Domenica 24 luglio, sempre alle 21.00, avremo invece “Al dolce fresco delle siepi”, un concerto/conversazione con Lucio Dalla. Da un’idea di Lalo Cibelli, un viaggio nel mondo dell’artista bolognese attraverso lo sguardo di un talento da lui scoperto. Lalo Cibelli è un artista poliedrico. Cantante, attore, musical-performer. Ha colaborato con Pavarotti, i Nomadi, Ron oltreché con lo stesso Lucio, di cui era grande amico.

In ultimo lunedì 25 luglio sul palco saliranno, alle 21.30, gli Ex Simple Minds (XSM), band ufficiale parallela nata nel 2010 e composta da alcuni storici rappresentanti del celebre gruppo scozzese. XSM è composta dal membro fondatore di Simple Minds appunto, Brian Mcgee (batterista del celebre gruppo dal 1977 al 1981), insieme a Gary Irvine al basso, Joe O’Neill alle tastiere, Anthony William Seaman alla chitarra, e alla voce Owen Paul Mcgee, popolare ed eclettica popstar inglese.

Cogliamo l’occasione, oltre che per annunciare i tre recuperi degli eventi sopra descritti, anche per invitare i cittadini alla serata di sabato 23 luglio intitolata “Volando tra le stelle”. Una serata, appunto, dedicata allo spettacolo per eccellenza di acrobati sui tessuti aerei e danzatori sotto le stelle, curata da HappyDance. A seguire, balli latino-americani.

Gli eventi sono tutti organizzati dal Comitato Fiorano in Festa in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. L’uso della mascherina non è obbligatorio ma fortemente raccomandato.