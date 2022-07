Intorno alle 06:00, sull’autostrada A1 Milano – Napoli, al km 191 nel tratto compreso tra l’R14 Raccordo di Casalecchio e il bivio con l’A14 Bologna – Taranto (loc.Zola Predosa) in direzione Milano, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte due autovetture e alcuni mezzi pesanti. Nell’incidente un uomo ha perso la vita, mentre una donna avrebbe riportato ferite di media gravità. Pare vi siano coinvolte altre tre persone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Il traffico proveniente da Firenze e diretto verso Milano è stato obbligatoriamente deviato verso il raccordo R14 raccordo di Casalecchio, dove dalla la stazione di Casalecchio tramite la tangenziale di Bologna è possibile raggiungere la stazione di Borgo Panigale e immettersi in A14 Bologna – Taranto per raggiungere l’A1 Milano – Napoli in direzione Milano.

Aggiornamento 9:40

Poco dopo le 09:00, è stato riaperto il tratto sull’autostrada A1 Milano – Napoli, precedentemente chiuso per un incidente al km 191, nel tratto compreso tra l’R14 Raccordo di Casalecchio e il bivio con l’A14 Bologna – Taranto in direzione Milano.

Attualmente in direzione Milano, si transita su una corsia e si registrano 5 km di coda, nella carreggiata, opposta a causa di curiosi, è presente una coda di 1 km.