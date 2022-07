A causa di alcuni lavori stradali, sfruttando il periodo estivo, diverse vie della zona industriale subiranno momentanei restringimenti, dal 20 luglio fino al 25 agosto. Le vie interessate, solo per alcuni tratti, saranno: via del Commercio, via della Chimica, via dell’Elettronica e via della Fisica. Nel tratto interessato di quest’ultima strada è previsto anche il divieto di sosta.

Per un evento organizzato dall’azienda Kerakoll invece, sarà istituita la chiusura stradale dell’ingresso del sotto strada di via Pedemontana, nel tratto che procede da est a ovest, con il divieto di transito eccetto per i veicoli autorizzati e ai mezzi di soccorso. Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 22 luglio.