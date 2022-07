Poco dopo le 4 di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti su strada Pedemontana a Sassuolo per l’incendio all’interno di azienda per la preparazione di prodotti per l’edilizia. In fiamme la torre di miscelazione. Non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti.

Al momento (ore 8) l’incendio è estinto, ma sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.