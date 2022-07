Venerdì pomeriggio intorno alle 18:30, l’equipaggio di una volante dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio transitando in via Amendola notava un ragazzo in strada particolarmente agitato, che indossava una gonna e una t-shirt. Lo stesso segnalava agli operatori di Polizia che pochi istanti prima era stato avvicinato da uno sconosciuto che proferiva delle frasi offensive con riferimento alla sua identità di genere e poi lo palpeggiava nelle parti intime.

A quel punto il ragazzo reagiva spruzzando all’indirizzo dell’aggressore lo spray urticante che aveva con sé a scopo di difesa personale. Gli operatori di Volante individuavano il soggetto poco distante, ancora intento a strofinarsi il volto per gli effetti dello spray, e lo bloccavano immediatamente. Il soggetto fermato, un marocchino di circa quarant’anni, già pregiudicato, è stato tratto in arresto per violenza sessuale e tradotto presso la locale Casa Circondariale.