Per gli sviluppatori di videogiochi dell’Emilia-Romagna interessati alle nuove opportunità di crescita, l’appuntamento è martedì 19 luglio alle 19 alle Serre dei Giardini Margherita, con la presentazione della seconda edizione di Bologna Game Farm, il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative in collaborazione con IncrediBOL! e ART-ER S.Cons.p.A e realizzato con IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

La presentazione prevede gli interventi di Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco di Bologna alle ICC; Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al paesaggio della Regione Emilia-Romagna; Giorgia Boldrini, diretttice settore Cultura e creatività del Comune di Bologna; Barbara Busi, Area Manager Territori, Partecipazione e Attrattività di Art-ER e Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione per IIDEA.

Attraverso il bando di Bologna Game Farm 2 vengono messi a disposizione 4 contributi da 30 mila euro e un percorso di accelerazione su misura per sviluppare progetti di videogiochi e definire un’adeguata strategia di commercializzazione a cura dei professionisti di IIDEA. La sede dell’acceleratore è alle Serre di Art-ER, spazio dedicato a startup innovative e hub dell’ecosistema regionale a supporto della creazione d’impresa.

La seconda edizione di BGF è stata lanciata nei giorni scorsi in occasione di First Playable, il principale evento business italiano dedicato al settore videogame, che ha visto l’esordio davanti a potenziali publisher dei 4 videogiochi vincitori dell’edizione pilota lanciata lo scorso anno, Spanky’s Bat-a-Swing, di Green Flamingo, Basket Party di Orbital games, Flagship di Magari e Gladiator’s Wheels di DreamBits Studio.

L’obiettivo di BGF è favorire il rafforzamento delle capacità manageriali e imprenditoriali del settore in Emilia-Romagna, incrementare la consapevolezza dell’importanza del comparto per la crescita economica del sistema produttivo regionale e sviluppare relazioni tra il settore videoludico e l’ecosistema regionale dell’innovazione, favorendo l’incrocio con altri settori.

Il bando BGF2 è disponibile sui siti www.bolognagamefarm.com, incredibol.net, culturabologna.it e scade l’11 ottobre 2022.