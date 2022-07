Inclusione, sport e didattica nella natura: sono questi i criteri che hanno guidato i vignolesi nella scelta dei progetti da realizzare grazie ai fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale con il Bilancio partecipativo 2022. I progetti che verranno realizzati sono i tre che hanno raccolto più voti.

1. La piscina, un luogo per tutti – nuovi blocchi di partenza e un sollevatore elettrico per mettere in sicurezza e rendere totalmente accessibili le vasche della piscina comunale.

2. Il parco per tutti – Interventi per riqualificare le strutture sportive presenti nel parco Berlinguer di Via Ragazzi del ‘99 con l’intento di ripopolarlo ed animarlo.

3. A scuola lungo il fiume – Creare un percorso ad anello lungo il Panaro (presso il parcheggio di Via Zenzano) con spazi didattici all’aperto per scuole e cittadini.

“Tutti e tre i progetti più votati – commenta l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi – hanno un valore di 36mila euro ciascuno, quindi nel complesso si va a coprire tutto il budget che l’Amministrazione comunale ha destinato al Bilancio Partecipativo 2022, pari a 108mila euro”.

Sono stati 624 i cittadini che hanno votato i 17 progetti finalisti del Bilancio partecipativo. 383 hanno votato online, 241 si sono recati alle postazioni di voto cartaceo attivate in diversi punti della città. Dei 383 voti online 337 sono stati espressi da residenti e 46 da city user, cioè persone che lavorano, studiano o svolgono attività di volontariato a Vignola. Dei 241 voti cartacei, 215 sono di residenti e 26 di city user.

Il progetto “#Vignolapartecipa 2022. Una comunità digitale sostenibile e solidale. Il bilancio partecipativo e non solo” è stato reso possibile grazie ad un contributo regionale ai sensi della Legge 15/2018. Sulla piattaforma www.partecipa.comune.vignola.mo.it è possibile visionare tutto il percorso partecipativo svolto e seguire il percorso di avanzamento dei progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo 2021.

Il Bilancio Partecipativo quest’anno ha coinvolto anche i ragazzi degli istituti superiori cittadini Paradisi e Spallanzani che hanno presentato progetti migliorativi per la propria scuola.

I progetti vincitori dell’IIS Paradisi sono stati:

1. Meno plastica, più acqua – installare erogatori per la distribuzione di acqua potabile, con l’obiettivo di di incoraggiare la comunità scolastica a ridurre l’uso di bottigliette di plastica in favore di borracce riutilizzabili.

2. Vivere il giardino – nuova vita al giardino della scuola rimasto in stato d’abbandono dopo la costruzione del nuovo edificio.

I progetti vincitori dell’Istituto Spallanzani sono stati:

1. Le api allo Spallanzani – avviare presso la scuola un allevamento di api utile alla produzione di prodotti dell’alveare (miele, cera d’api), oltre che alla conservazione della tipologia di insetti.

2. InnovaDrone – l’utilizzo dei droni permette di attuare l’agricoltura di precisione che è una particolare e innovativa strategia gestionale delle coltivazioni.

Nel bilancio partecipativo-scuole ogni progetto vincitore sarà co-finanziato dall’Amministrazione al 95% del suo costo, con un contributo massimo di 3.000 euro per progetto. La raccolta delle risorse rimanenti è condizione necessaria per ottenere il finanziamento comunale e sarà nelle mani dei ragazzi stessi che hanno tempo fino a fine settembre per raccogliere le risorse necessarie a finanziare il proprio progetto, attraverso attività di crowfunding.