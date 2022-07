I reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate continuate, per cui l’uomo è stato condannato, risalgono a circa 3 anni fa. Tra il 2019 ed il 2020, infatti, a Novellara, aveva collezionato una serie denunce che, al termine dell’iter giudiziario, hanno fatto scattare una condanna ad una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

L’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura reggiana, è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Guastalla. I militari, che hanno rintracciato il condannato a Gualtieri ove ultimamente aveva fissato il suo domicilio, ieri si sono presentati a casa sua dove gli hanno notificato il provvedimento restrittivo. Accompagnato prima in caserma per le formalità di rito è stato poi associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà scontare la pena.