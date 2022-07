La seconda parte di Trasparenze Festival X edizione è in arrivo dal 25 al 31 luglio a Gombola (Polinago, MO), presso il centro culturale del Teatro dei Venti nell’Appennino modenese, con laboratori, spettacoli, concerti e incontri alla scoperta del territorio, insieme a Teatro dell Ariette, Clarice Assad, Maurizio Rippa, Neta Weiner – Gesher Theater, Rachele Andrioli, I Sacchi di Sabbia/Massimiliano Civica, Quotidiana.com, Teatro Nucleo, Silvio Castiglioni, Flavia Marco e André Casaca, Claudia Castellucci e Chiara Guidi/Societas, Compagnia Licia Lanera, Lodo Guenzi.

Il Festival è organizzato da Teatro dei Venti e ATER Fondazione, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Polinago. Partner: Proloco Polinago, ASDC Polinago, KORAS aps, Asineria di Gombola, Ostello Podesteria di Gombola. Media partner: fattiditeatro.

25 luglio – 27 luglio | Gombola

Dal 25 al 27 luglio DEL GUARDARE LONTANO, Laboratorio a cura del Teatro delle Ariette con gli abitanti del territorio, con esito il 28 luglio alle ore 18.30.

Il 27 e 28 luglio Laboratorio di canto e vocalità a cura di Clarice Assad, musicista e compositrice brasiliana.

Giovedì 28 luglio | Gombola

ore 16.00 | Bosco – PICCOLI FUNERALI – Maurizio Rippa

ore 18.30 | Piazzetta – DEL GUARDARE LONTANO (SPETTACOLO-ESITO LABORATORIO) – Teatro delle Ariette

ore 20.00 | Bosco – PICCOLI FUNERALI – Maurizio Rippa

ore 21.30 | Chiesa – EFO YAFO – Neta Weiner – Gesher Theatre (Israele)

ore 22.30 | Piazzetta – CONCERTO – Rachele Andrioli

Venerdì 29 luglio | Gombola

ore 16.00 | Bosco – PICCOLI FUNERALI – Maurizio Rippa

ore 18.30 | Piazzetta – DIALOGHI DEGLI DEI – I Sacchi di Sabbia/Massimiliano Civica

ore 20.00 | Bosco – PICCOLI FUNERALI – Maurizio Rippa

ore 21.30 | Chiesa – TABÙ – Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia – Quotidiana.com

ore 22.30 | Piazzetta – CONCERTO – Clarice Assad

Sabato 30 luglio | Gombola

ore 11.00 | Bosco – FUGA IN ME MINORE – Work in progress – Teatro Nucleo

ore 11.45 | Bosco – IN GIRO PER FESTIVAL – Guida nomade agli eventi culturali – Presentazione del libro di Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonzo

ore 15.30 | Bosco – L’UOMO È UN ANIMALE FEROCE – Silvio Castiglioni

ore 17.30 | Piazzetta – FELICI PER SEMPRE – Flavia Marco e André Casaca

ore 19.30 | Bosco – L’UOMO È UN ANIMALE FEROCE – Silvio Castiglioni

ore 21.00 | Chiesa – IL REGNO PROFONDO – PERCHÉ SEI QUI? – Chiara Guidi e Claudia Castellucci

ore 22.30 | Piazzetta – GUARDA COME NEVICA 3. I SENTIMENTI DEL MAIALE Compagnia Licia Lanera

a seguire | Piazzetta CONCERTO Lodo Guenzi

Domenica 31 luglio | Gombola

ore 9.00 | Luogo di ritrovo Piazzetta – CAMMINATA UTOPICA NEL BOSCO – Con Fabio Biondi, Azzurra D’Agostino, Gerardo Guccini

PROGRAMMA IN AGGIORNAMENTO: https://bit.ly/Programma-Trasparenze-2022

BIGLIETTERIA, INFO, PRENOTAZIONI Cell: 345 6018277 – email: biglietteria@trasparenzefestival.it

Intero 10/7€ intero; 7/5€ ridotto (Under 25, residenti di Gombola e Polinago e Comuni limitrofi, corsisti Centro di Formazione Teatrale, Abitanti Utopici).

SPETTATORI RESIDENTI

Trasparenze crea una connessione tra Città e Appennino e ci invita a diventare SPETTATORI RESIDENTI per vivere tutte le giornate di Festival a contatto con il territorio.

Sei un abitante di Gombola, Polinago e dei Comuni limitrofi?

Hai diritto a una riduzione su tutti i biglietti e gli abbonamenti.

Vivi fuori, ma acquisti gli ABBONAMENTI per le giornate di Festival?

Puoi ricevere il pass che consente di partecipare agli spettacoli e di usufruire degli sconti nelle strutture ricettive e nei ristoranti convenzionati.

Con il pass ogni SPETTATORE può prenotare autonomamente le strutture convenzionate e le attività extra nel corso delle giornate di Festival.

Link alla pagina: https://www.trasparenzefestival.it/2022/07/02/spettatori-residenti-2022/