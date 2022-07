Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul torrente Modolena, situato al km 131+000, è confermata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, prevista per la notte di sabato 16 luglio, ma con orario 21:00-6:00.

Si ricorda che l’area di parcheggio “Crostolo est” è già chiusa, in modalità continuativa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Trattati di Roma, SS722, Viale Martiri di Piazza Tien An Men, SS9 Via Emilia, SP111 e Via Bertona, per rientrare sulla A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.