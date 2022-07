Lo scorso 30 giugno il Comune di San Felice sul Panaro ha risolto il contratto di appalto con la Cooperativa Edile Artigiana di Parma che si era aggiudicata i lavori di restauro della sede municipale di via Mazzini. Il provvedimento è stato assunto in seguito alle gravi inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria. L’Ufficio comunale è al lavoro per consentire, nel minor tempo possibile, il proseguo dei lavori del municipio con un’altra impresa.



