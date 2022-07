Oltre due milioni di euro per l’intervento di riuso e rifunzionalizzazione dell’ex teatro Politeama, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Giunta del Comune di Sassuolo, nella giornata di ieri, ha approvato la delibera n°123 in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio che definisce il quadro economico del progetto si sistemazione e riapertura del Politeama per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale, dell’archivio storico comunale e per altri usi in fase di studio.

“Un finanziamento importante che punta a riqualificare una delle porte d’accesso al centro storico – sottolinea il Vicesindaco di Sassuolo con delega al Pnrr Alessandro Lucenti – e, contemporaneamente, ad offrire alla città un importantissimo immobile storico che potrà tornare ad essere un punto di riferimento per tutta la collettività, soprattutto dei più giovani. Da anni il Comune cercava un modo per poter riqualificare il “calderone” e solamente grazie al lavoro dei tecnici e degli uffici, che hanno presentato il progetto poi approvato, siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari: a tutti loro va il più sentito ringraziamento”.

La spesa complessiva stimata in € 2.068.000,00, derivante dall’adozione provvedimento, sarà finanziata per € 2.000.000,00 da contributo ministeriale (Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 e per la restante quota pari a € 68.000,00 a carico del Bilancio Comunale, in attesa della stima definitiva dell’intervento.

“Tra messa in sicurezza, completa riqualificazione e nuova destinazione – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sicuramente la spesa sarà superiore a quanto stanziato dal Pnrr, che comunque rappresenta un’ottima base di partenza. Obiettivo di questa Giunta è portare a termine il prima possibile l’intervento, quindi stiamo già lavorando per reperire ulteriori risorse, attraverso finanziatori o nelle pieghe del bilancio”

La delibera di Giunta stabilisce di dare mandato ad SGP S.r.l. a porre in essere tutti gli atti propedeutici ed idonei ad individuare le modalità di scelta del contraente e ad avviare l’iter di selezione nonché a curare la vigilanza sull’esecuzione dell’appalto in oggetto come previsto dal Progetto e a porre in essere le conseguenti disposizioni del Direttore Tecnico di SGP S.r.l. relative alla realizzazione delle opere.