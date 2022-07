Una piattaforma digitale per raccontare il patrimonio culturale della città della bilancia. È questo l’obiettivo di “Benvenuti a Campogalliano”, progetto multimediale di comunicazione e promozione turistica sostenuto dalla Fondazione di Modena e patrocinato dal Touring Club Italiano Emilia-Romagna. Il piano intende strutturare interventi di valorizzazione sostenibile dei beni materiali e immateriali di Campogalliano, mediante l’uso di nuove tecnologie e un approccio innovativo teso a coinvolgere emozionalmente i fruitori.

Queste le considerazioni dell’assessore alla Cultura Luisa Zaccarelli: “Si tratta di un’opportunità che ci consente di far conoscere ai turisti, ma anche agli stessi campogallianesi, le bellezze e le tradizioni del nostro territorio, grazie a una componente creativa e tecnologica di primo piano”.

Cuore del progetto è la creazione di brevi filmati in grado di attrarre cittadini e turisti, invogliandoli ad approfondire la conoscenza del luogo, la sua storia e le sue tradizioni. Molteplici i percorsi tematici selezionati, raccontati dal narratore Simone Saccucci: memoria, misura, spiritualità, sapori, natura e sport, sono solo alcuni degli ambiti al centro dei filmati, fruibili dal prossimo autunno attraverso un sito web dedicato, delle video-installazioni permanenti negli ambienti del Museo della Bilancia e totem con QR code collocati in diversi punti del paese.

Un’anteprima dei filmati è in programma martedì 26 luglio, in piazza Vittorio Emanuele II, ore 21, in occasione della tradizionale Fiera di luglio.