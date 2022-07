Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha firmato, questa mattina, l’ordinanza n° 73 “Sorveglianza e controllo della Ordinanza per la sorveglianza e il controllo della West Nile Disease: adozione sul territorio comunale di interventi straordinari preventivi ai fini del contenimento della diffusione di culex pipiens (zanzara comune) vettore del virus.

A tutti soggetti che a qualsiasi titolo organizzano o siano autorizzati a svolgere manifestazioni/eventi che comportino la presenza di molte persone (numero partecipanti superiore a 200), nelle ore serali e notturne (dalle ore 20:00 alle ore 06:00), in aree verdi private non interessate da disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, di effettuare trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link (https://zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici)

Tali trattamenti dovranno essere effettuati:

a) avvalendosi di ditta specializzata nell’esecuzione di interventi di disinfestazione con adulticidi;

b) almeno 48 ore prima della data prevista per la manifestazione/evento, in orario notturno, in aree ben delimitate ed interdette a persone e animali per tutta la durata delle 48 ore;

c) prevedendo l’affissione, almeno 24 ore prima del trattamento, di appositi cartelli informativi per la cittadinanza ove sia riportata la data e l’ora dello stesso. Questi avvisi dovranno essere lasciati fino a 72 ore successive al trattamento;

d) avendo cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari (orti), aree gioco o arredi. In alternativa è possibile utilizzare teli di copertura per evitare il contatto con i prodotti adulticidi oppure è necessario lavare giochi e arredi prima del loro riutilizzo ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni dopo il trattamento stesso, avendo cura di lavarla preventivamente;

e) con periodicità settimanale nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più manifestazioni/eventi consecutivi

L’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere preventivamente comunicata al Comune di Sassuolo ed all’Azienda Usl.