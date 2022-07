Sulla strada provinciale 486 in Comune di Montefiorino è istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per consentire un intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada e di altre pertinenze stradali.

Il provvedimento è in vigore da martedì 12 luglio fino alla fine dei lavori, prevista per il 5 agosto, sarà attivo dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ed è necessario per garantire le condizioni di sicurezza del tratto stradale durante la realizzazione dei lavori.

Le opere fanno parte di un progetto di sistemazione delle pertinenze stradali dell’importo complessivo di 150 mila euro, che riguarda anche altri tratti stradali di montagna ed è eseguito dalla ditta Edil scavi Turrini di Frassinoro.