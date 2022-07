L’undicesima edizione del Memorial Nardino Previdi è alle porte, la manifestazione giovanile si terrà dal 24 al 28 agosto 2022. Sono 8 le formazioni Under 17 partecipanti: Bologna F.C., F.C. Lugano, Modena F.C., A.C. Reggiana, A.S. Roma, Spal 1913, U.S. Sassuolo, Torino F.C.

Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il calendario della manifestazione che riprende dopo lo stop forzato a causa del Covid 19.