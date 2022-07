Un Comando di Polizia Locale sempre di più al passo coi tempi e, quindi, sempre più social. E’ così a Castelfranco Emilia dove gli agenti al Comando di Cesare Augusto Dinapoli da tempi non sospetti curano con attenzione i rapporti con l’intera Comunità anche attraverso le nuove piattaforme comunicative, divenute nel corso del tempo imprescindibili.

Era il 2017 quando, con pieno supporto dell’attuale Sindaco Giovanni Gargano, ai tempi Assessore alla Sicurezza (delega che, come noto, ha mantenuto anche in questo mandato), la Polizia Locale lanciò la propria pagina ufficiale su Facebook, dando il là ad un costante lavoro di comunicazione ed interazione con la cittadinanza che ha portato ad una crescita in termini numerici particolarmente significativa, oltreché, prioritariamente, in termini di servizi al cittadino. Basta dare un’occhiata, a titolo di esempio, alle cifre del periodo gennaio – luglio 2022: la copertura raggiunta supera le 161mila persone, con oltre 17mila visite alla pagina. In percentuale, solo queste due voci segnano in questo semestre una crescita rispettivamente del 431% e del 581%. Aumento in tripla cifra anche per quanto attiene i nuovi followers, aumentati di 613 unità segnando così un +519%, per un totale di quasi 4mila “seguaci”. Risultati, questi, e va detto a beneficio soprattutto degli appassionati della materia, ottenuti esclusivamente in maniera organica e senza alcuna campagna promozionale a sostegno. Interessante, poi, l’analisi dettagliata della tipologia pubblico: le donne superano gli uomini con una presenza costante come seguito del 55%; traversale ma in perfetta linea con la tipologia di utenza di questo social, l’età media: prevalentemente il pubblico è “spalmato” su due fasce, quella che va dai 35 ai 44 anni, al comando con un 26,7%, tallonata dal segmento 45 – 54 anni, in seconda posizione con un 26,1% di pubblico. Seguono poi le fasce 25-34 (18%), 55-64 (14,6%), over 65 (11,6%) e i più giovani della sezione 18-24 chiudono al 3%.

“I numeri parlano chiaro e non possiamo che dirci più che soddisfatti, soprattutto per la tipologia di servizio informativo costante che, tra i primissimi a livello regionale, abbiamo lanciato oltre cinque anni fa – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano sottolineando che – essere costantemente al fianco dell’intera comunità è per noi una sorta di imperativo imprescindibile, anche dal punto di vista comunicativo ed informativo. Basti pensare, ad esempio, anche ai momenti in cui ci imbattiamo in forti criticità o abbiamo dovuto fare i conti con delle vere emergenze: ecco, anche in quelle situazioni, le donne e gli uomini del nostro Comando di Polizia Locale, sempre in costante collegamento con le nostre strutture comunicative, hanno saputo distinguersi anche sul versante comunicativo, con informazioni chiare, sintetiche e soprattutto rapide. E non è scontato che sia così: il loro è un lavoro prezioso e costante nelle varie mansioni che ricoprono nel loro ruolo specifico di agenti di polizia, ed è per questo che desidero aggiungere un ulteriore plauso per essere riusciti a distinguersi anche sul versante della comunicazione social”.

“Esserci sempre, questo è il nostro compito che da alcuni anni si è esteso anche sul versante della comunicazione social, e così stiamo facendo – aggiunge il Comandante della Polizia Locale Cesare Augusto Dinapoli puntando i fari – sulla bella risposta di squadra che gli agenti stanno dando quotidianamente, con costanza e senza soluzione di continuità: dalle emergenze ai cosiddetti “memo” o le piccole note informative, che per noi e soprattutto per la nostra utenza sono di eguale importanza. Si pensi, ad esempio, quando a causa di un incidente stradale dobbiamo apportare delle temporanee modifiche alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo; o, viceversa, quando ricordiamo le scadenze di documenti quali la patente e le revisioni: tutti elementi, anche questi, che rientrano nel continuo flusso informativo ad esclusivo beneficio della nostra Comunità”.

Un mondo, quello dei social, divenuto oggigiorno “componente indispensabile di qualsivoglia campagna comunicativa, sia essa estemporanea o continuativa – evidenzia l’Assessore all’Innovazione tecnologica e alla Comunicazione del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore – ed è così che come Amministrazione, anche sul versante della Polizia Locale, abbiamo deciso di declinare la nostra Comunicazione anche attraverso le piattaforme social, adeguando il linguaggio e mantenendolo quanto più possibile al passo coi tempi, senza mai dimenticare ovviamente il ruolo che rivestiamo. Una struttura pubblica di primaria importanza qual è appunto un Comune non può certo utilizzare strategie o dinamiche tipiche degli influencer o anche semplicemente di un normalissimo utente privato come ormai siamo divenuti, chi più chi meno, tutti quanti. Ciò non toglie, però, che la comunicazione possa, anzi debba essere moderna, chiara ed efficace. Come quella che stanno facendo le donne e gli uomini del nostro Comando di Polizia Locale ai quali non mancherà mai il nostro sostegno, oltre all’attivazione di nuove iniziative già in fase di studio per l’immediato futuro. Tra queste – ha concluso Pastore – l’adesione al Progetto PLestate 2022, una campagna informativa, coordinata dalla Regione Emilia Romagna, dove così come altre Polizie Locali regionali, pubblicheremo sui social diversi temi e consigli su argomenti a scelta, cercando sempre di informare i cittadini su vari argomenti a loro volta condivisi e rilanciati da altri comandi. Dalla tutela degli anziani e delle categorie deboli all’emergenza idrica e i comportamenti da adottare, dal tema delle truffe e dei furti domestici all’abbandono degli animali, fino al corretto uso della bici, e senza dimenticare le partenze ed il traffico, e molto altro ancora, con l’obiettivo di informare e, perché no, fidelizzare sempre più i nostri cittadini. Anzi, i nostri followers”.

E sempre nell’ottica di questa campagna, il 22 luglio sarà effettuato un servizio che si inserisce nel progetto #PLdinotte: un turno operativo notturno nel quale anche il Comando di Castelfranco Emilia racconterà live su Facebook con foto e video le varie attività svolte nottetempo, per fare capire da vicino la tipologia di lavoro, soprattutto sul fronte della prevenzione, ricordando che gli agenti sono a disposizione per qualsiasi necessità.