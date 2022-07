Durante un posto di controllo in via Pedemontana, una pattuglia del Distretto di Scandiano della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, ha fermato un motociclo Yamaha, condotto da M.I.R, trentaseienne cittadino rumeno residente a Scandiano, che non è stato in grado di esibire la patente di guida. Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente, inoltre dal controllo dei documenti del motociclo è risultato che lo stesso circolava senza copertura assicurativa.

Gli agenti hanno contestato al 36enne le violazioni del Codice della strada dell’art. 193 per guida senza copertura assicurativa e dell’art 116 per guida senza patente per una contravvenzione totale di 5.966,00 euro. Alle violazioni contestate conseguiva il sequestro amministrativo del motoveicolo, congiuntamente al fermo amministrativo per un periodo di 3 mesi.