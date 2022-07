Si sono conclusi nei giorni scorsi a San Felice sul Panaro due interventi volti a migliorare la sicurezza e la viabilità cittadina. Con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, sono stati ultimati i lavori per rendere sicuro il percorso pedonale e ciclabile a margine della Circonvallazione Nord, nel tratto compreso da via Campo di Pozzo a via Galeazza. È stato rifatto completamente il percorso di 670 metri di lunghezza, riservato a ciclisti e pedoni. In questo modo sono state eliminate situazioni di pericolo provocate dalla presenza di forti avvallamenti e cedimenti del piano di calpestio.

I lavori hanno comportato una spesa di 179 mila euro sovvenzionati da un contributo statale. Terminato anche l’intervento per la messa in sicurezza di un tratto di circa 400 metri di via Galeazza. Per contenere i movimenti franosi presenti sulla sede stradale e in banchina, si è provveduto alla tombinatura di due tratti del fosso di margine ancora a cielo aperto, mediante la posa di elementi prefabbricati che hanno anche consentito un modesto allargamento della sede stradale, per garantire maggiori condizioni di sicurezza. Il costo complessivo dei lavori è stato di 284 mila euro, anche in questo caso interamente coperti da un contributo statale.