Sono ancora aperte fino al 18 luglio le iscrizioni per il Torneo Avis 4×4 misto di Beach Volley che torna per la undicesima edizione domenica 24 luglio alle piscine di Zocca, promosso dalle Avis comunali di Guiglia e Zocca con l’organizzazione del Gruppo Giovani provinciale, in collaborazione con le associazioni Guru Beach. Circolo Tennis Zocca e ADMO.

Un’ occasione davvero ghiotta per trascorrere in compagnia una domenica ricca di appuntamenti non soltanto sportivi. Sarà infatti possibile gareggiare sui campi di sabbia con la propria squadra, ma soprattutto, tra un match e l’altro, trascorrere una giornata all’insegna di tuffi in acqua e divertimento a bordo piscina, gustando le tipiche crescentine offerte a tutti i partecipanti dai volontari delle Avis di Zocca e di Guiglia. Nell’area saranno poi presenti stand di Avis e ADMO dove sarà possibile informarsi e iscriversi. Il torneo di Beach Volley è aperto a tutti, donatori e non donatori, e vedrà come sempre la partecipazione anche di alcune squadre in rappresentanza delle Avis comunali della provincia. Per iscriversi è necessario formare una squadra mista (con almeno una donna in campo) di minimo 4 e massimo 7 persone. L’appuntamento del 24 luglio prenderà il via alle 9 con l’accreditamento delle squadre e proseguirà dalle 10.00 alle 19.00 con lo svolgimento del torneo e delle altre attività. La quota di partecipazione a squadra è di euro 70,00 e per gli accompagnatori sarà messo a disposizione un biglietto piscina e ristoro a prezzo agevolato.

Per info e iscrizioni tel. 366-6037506, segreteria@avismodena.it, pagina facebook Giovani Avis Modena e sito Avis Provinciale modena.avisemiliaromagna.it