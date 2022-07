Nell’ambito dei lavori di Autostrade Spa per il ripristino del ponte sul torrente Lavino al km 4+448 dell’autostrada A14 (svincolo Bologna Borgo Panigale), la SP 26 “Valle del Lavino”, nel comune di Bologna (via Rigosa), resterà chiusa al traffico fino al 14 luglio, dal km 0+000 (intersezione-rotatoria con via M.E. Lepido) al km 0+950 (intersezione con via San Sebastiano).

Sono esclusi i residenti e i lavoratori delle attività produttive con accesso sul tratto di strada interessato.

Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto.